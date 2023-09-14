توتر بين مرتزقة الاحتلال التركي في ريف جرابلس

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا، فإن قرى الريف الجنوبي لمدينة جرابلس المحتلة، من قبل تركيا ومرتزقتها، تشهد توتراً كبيراً بين مرتزقة ما تسمى الجبهة الشامية وهيئة تحرير الشام، التابعين للاحتلال التركي.

المراسلة ونقلاً عن مصادر، أكدت أن المنطقة تم إعلانها منطقة عسكرية، يتخوف المدنيون فيها بشكل كبير، خاصة مع تحضيرات المرتزقة لبدء الاشتباكات.

هذا ويسعى مرتزقة جبهة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" للسيطرة على معبر الحمران في جبوب قرية غندورة في ريف جرابلس والاستيلاء على وارداته المالية، وطرد بقية المرتزقة منه.

(د)