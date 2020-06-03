توتر بين المرتزقة في مدينة الباب المحتلة

أفادت مصادر محلية من مدينة الباب الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حلب، لمراسل وكالتنا بإرسال مرتزقة أحرار السفيرة التابعين للاحتلال التركي تعزيزات عسكرية إلى مدينة الباب المحتلة في ساعات الصباح الباكر، لاقتحام مقر الشرطة العسكرية لاعتقالها امرأة من منطقة السفيرة.

وأكدت المصادر أن المدينة تشهد منذ ليلة أمس الثلاثاء، حالة من الفوضى والفلتان الأمني بسبب اعتقال مرتزقة الشرطة العسكرية زوجة عنصر يتبع لمرتزقة أحرار السفيرة.

ولفت المصدر إلى أن المرتزق الملقب "بأبي رمضان" في أحرار السفيرة جمع عدداً من المرتزقة لاقتحام مقر الشرطة العسكرية.

وأشار إلى إن حالة الفوضى والفلتان الأمني ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

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ANHA