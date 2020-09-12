توتر بين الجيش اللبناني ومتظاهرين أمام قصر بعبدا

وكانت المواجهات قد بدأت بعد أن حاول بعض الشبان تجاوز الحاجز البشري الذي تقيمه القوى الأمنية للفصل بين مظاهرة الحراك المدني وتلك التي ينظمها أنصار "التيار الوطني الحر" التابع لرئيس الجمهورية.

وفي حين عمد هؤلاء الشبان إلى رمي عناصر القوى الأمنية بالحجارة والعصي، أطلقت تلك العناصر النار في الهواء بهدف إبعادهم، لتفادي حصول صدام بين المتظاهرين من الجانبين.

وكانت القوى الأمنية قد طلبت من مناصري ومؤيدي "التيار الوطني الحر" التراجع نحو عمق طريق القصر الجمهوري، في محاولة لترك مسافة فاصلة بين التظاهرتين لتتواجد فيها القوى الأمنية، لمنع حصول أي تصادم بين الجانبين.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان على "تويتر"، أنّ عناصر الجيش تعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري وتضطر لإطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق العناصر بالحجارة وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري".

(ز غ)