توتر بين الحشد الشعبي والكاظمي على خلفية اعتقال قيادي في الحشد

وتجري اتصالات مستمرة، منذ صباح اليوم، بين قيادات في الحشد وأخرى سياسية تطالب الكاظمي بإطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح، لكن رئيس الحكومة يرفض ذلك، بحسب ما كشف مصدر سياسي لـ RT.

واعتقل قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح في منطقة الدورة ببغداد من قبل قوة خاصة، يعتقد بأنها تابعة لمكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأضاف المصدر، أن "الكاظمي أبلغ الوسطاء الذين تدخلوا لإطلاق سراح مصلح، أن القضية متعلقة بالقضاء العراقي، وليست به".

وقاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربًا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ومن جهته، أعلن مصدر في الحشد الشعبي العراقي أن "أنصار ومؤيدي القيادي المعتقل قاسم مصلح، سيخرجون في تظاهرة بمحافظة كربلاء للمطالبة بإطلاق سراحه".

وأغلقت السلطات الأمنية المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد، على خلفية هذا التوتر.

(ح)