توتر أمريكي تركي جديد.. أنقرة ترد على بومبيو

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الجمعة إن "سيادة القانون تطبق في البلاد، والقضاء مستقل، داعية واشنطن إلى "احترام مبدأ الاستقلال القضائي والابتعاد عن أي أعمال أو مواقف أو تصريحات من شأنها التأثير على القضاء".

وكان بومبيو اعتبر ليل الخميس، أن إدانة تقوض علاقة واشنطن بأنقرة، وتنسف الثقة في المؤسسات التركية.

كما دعا في تغريدة على حسابه في تويتر، تركيا لحل هذه المشكلة بشكل عادل، مؤكدا أنه لا دليل ملموسا يدعم إدانة الموظف.

بدورها عبرت السفارة الأميركية في أنقرة عن "خيبة أملها" من الحكم "بدون أي دليل موثوق".

(ي ح)

ANHA