توثيق جملة انتهاكات جديدة في عفرين.. تدمير ونهب الآثار ونشر التطرف والمتاجرة بالبشر وخطف الأطفال

تدمير وسرقة المواقع الأثرية بناحية جندريسه

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمى "بأحرار الشرقية"، تنفيذ عمليات الحفر والتجريف عبر آليات ثقيلة، في تلة قرية "قربة" الأثرية في ناحية جندريسه، بهدف البحث عن القطع والدفائن الأُثرية، لسرقتها وبيعها في السوق السوداء والأوربية.

وأدت أعمال الحفر والتجريف إلى اقتلاع العشرات من أشجار الزيتون المعمرة والمثمرة، بالإضافة إلى تدمير عدد من المقابر لسكان القرية ذاتها.

وفي سياق آخر أفاد مصدر من داخل ناحية جندريسه المحتلة، بإقدام المستوطنين وعناصر المرتزقة على البحث والنبش في موقع تل ناحية جندريسه الأثري عبر أدوات بدائية، بهدف سرقة القطع الأثرية.

ويذكر أن جيش الاحتلال التركي حول موقع تل الناحية إلى أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة، بسبب موقعه الاستراتيجي في عفرين المحتلة، بالإضافة إلى بناء جدار إسمنتي في محيط القاعدة ووضع كاميرات مراقبة متطورة فيها.

بناء مسجد في قرية دير صوان بناحية شرا

وفي إطار نشر التطرف الديني يواصل الاحتلال التركي بمشاركة الجمعيات التي تطلق على نفسها أسماء إنسانية وخيرية، بناء المساجد في قرى مقاطعة عفرين المحتلة، وبحسب المعلومات التي حصلت وكالتنا عليها من ناحية شرا، إن ما تسمى "دائرة الإفتاء" التابعة لدولة الاحتلال التركي أقدمت على التوقيع على وثيقة مع منظمة ما تسمى "غازي الشام"، لبناء مسجد في قرية دير صوان التابعة لناحية شرا.

وتسارع دولة الاحتلال التركي والجمعيات الإخوانية التي تتخذ من المدن التركية مقراً لها، إحداث عمليات التغيير الديمغرافي وبناء مراكز دينية ومساجد للترويج للفكر الإسلامي المتطرف من قبل عناصر كانوا سابقاً ضمن صفوف مرتزقة داعش وجبهة النصرة والأحزاب التركستانية الإسلامية المتشددة.

الكادر الطبي في مشفى عفرين يقتل امرأة كردية بهدف سرقة أعضائها

وفي سياق متصل أفادت مصادر من مركز عفرين المحتلة، بإقدام الكادر الطبي في مشفى عفرين الذي يتألف من أطباء أتراك، على قتل مواطنة تدعى مريم تبلغ من العمر 36 عاماً، وهي زوجة المختطف أسعد عكاش خليل من أهالي قرية جقماقا بناحية راجو.

وبحسب المصدر إن المواطنة مريم والتي لم يتم التعرف على نسبتها، توجهت في الخامس من الشهر الجاري، إلى مشفى عفرين، وذلك لإجراء عملية جراحية بسيطة في المسالك البولية، إلا أنه وبعد نصف ساعة من دخولها المشفى يتم الإعلان عن وفاتها، وتسليم جثمانها لذويها في اليوم التالي.

وأشار المصدر إلى أن الكادر الطبي التركي أقدم على قتل المواطنة مريم بهدف سرقة أعضاء جسدها وبيعها. يذكر أنه تم توثيق عشرات الحالات ضمن مشفى عفرين، منذ احتلال مدينة عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

اختطاف طفلة من أمام منزلها في مدينة عفرين المحتلة

ومن جهة أخرى أفادت مصادر من مدينة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من أمام منزلها في مركز المدينة، واقتيادها لجهة مجهولة.

وبحسب المصدر فإن الطفلة، تدعى "رؤيا محمد خاطر" ولا يزال مصيرها مجهولاً منذ عدة أيام.

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ANHA