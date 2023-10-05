توثيق أسماء مصابي القصف التركي على الحسكة

أفاد مراسلو وكالتنا في مدينة الحسكة صباح اليوم، بقصف طيران دولة الاحتلال لمزارع مشيرفة حمة شمالي مدينة الحسكة، على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وتل تمر.

وأسفر القصف التركي عن إصابة 4 مواطنين، وثّق مراسلونا أسماءهم وهي:

* علي حمو نعسو (70 عاماً)

* بشير عيسى حميد (49 عاماً)

* عبد العزيز المحمد

* عدنان بهرو عبد الله

وحسب الأطباء، فإن حالة اثنين من المصابين حرجة.

وصعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها الجوية على إقليم الجزيرة منذ يوم أمس، حسيث استهدف حتى الآن 10 أماكن متفرقة في الإقليم، معظمها منشآت خدمية وحيوية.

(س ر)

ANHA