توثيق اسم شهيد ومصاب في مقاطعة قامشلو

أسفر قصف جيش الاحتلال التركي على منشآت حيوية وخدمية في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، مساء أمس عن استشهاد المواطن محمد العليوي (55 عاماً)، متأثراً بجراحه إثر شظية استقرت في رأسه وهو في منزله الواقع قرب محطة نفطية في الجهة الشمالية للناحية.

كما أصيب المواطن سامي نايف النزال (35 عاماً) العامل في محطة كرداهول النفطية جنوب غرب ناحية تربه سبيه جراء قصف جيش الاحتلال التركي للمحطة.

هذا وقصفت دولة الاحتلال التركي 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، وجرح 12 آخرين، واستشهاد 6 من أعضاء قوى الأمن الداخلي وجرح اثنين آخرين.

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ANHA