توصيات ومقترحات جديدة في ختام الندوة الجماهيرية الثانية لمسد

وكانت الندوة الجماهيرية الثانية التي نظمها مجلس سوريا الديمقراطية، انطلقت، اليوم، تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات" بمدينة الحسكة, وحضرها ما يقارب الـ 150 شخصية سياسية, ثقافية, عشائرية وأحزاب مستقلة، من كافة مدن شمال شرق سوريا، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، ونائب رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمت حبيب.

كما شارك في المحور الثاني وفد من الخارجية الأمريكية، بهدف الاطلاع على سير عمل الندوة وكيفية انعقادها، وأكد دعمه لهذه المبادرة، وقال "كلنا فخر بالاستماع لهذه المناقشات".

وتضمنت الندوة الجماهيرية الثانية محورين, الأول "الحوار السوري -السوري، الحوار مع المعارضة، الحوار مع النظام, الحوار الكردي- الكردي وانعكاسه على الحل السياسي"، والثاني "العلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة ودورها في بناء الإدارة الذاتية، آلية تطوير المشاركة في الإدارة الذاتية."

وفي ختام الندوة، طُرحت عدة مقترحات وتوصيات منها "تقوية دور الاقتصاد وتفادي الأزمات, إيجاد طاقم تعليمي متمكن وجديد يليق بالإدارة الذاتية وتعليمها, تشجيع الواقع الزراعي, عقد حوار مع النظام السوري بأسرع وقت دون تدخل الجهات الخارجية".

كما طالب الحضور من خلال مقترحاتهم, بإعادة تفعيل الكومينات, وتشكيل مجالس جديدة في مختلف المجالات, والبدء بالأمور الإصلاحية في كافة مدن شمال وشرق سوريا.

وبيّن الحضور ضرورة إيضاح مصير ووضع المعتقلين في سجون الحكومة السورية, ومعرفة مصير المغيبين.

وأكد الحضور من خلال مقترحاتهم، على ضرورة تقديم تنازلات من قبل الحكومة السورية والإدارة الذاتية للوصول إلى حل للأزمة بعيداً عن التدخلات الخارجية.

(كروب/هـ ن)

ANHA