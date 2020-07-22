توسيع مشروع بناء المدارس في الشهباء

بعد أن أنجز الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع لجنة التعليم للمجتمع الديمقراطي مدرسة في مخيم سردم، برزت الحاجة إلى إنشاء مدارس جديدة في قرى ونواحي أخرى.

وعليه تم توسيع المشروع ليشمل إنشاء عدد من المدارس في قرى ونواحي الشهباء وناحية شيراوا، وبحسب القائمين على الهلال الأحمر، سيتضمن المشروع إنشاء مدارس في كل من مخيم برخدان بمساحة 870 م تحوي 26 صفًّا لاستقبال 1000 طالب ابتدائي، قرية بابنس بمساحة 260م تحوي 9 صفوف لاستقبال 150 طالب إعدادي وثانوي، ناحية أحرص بمساحة 170م تحوي 4 صفوف لاستقبال أكثر من 200 طالب ابتدائي، قرية آقيبة بمساحة 150م تحوي 4 صفوف لاستقبال 130 طالب ابتدائي، قرية زيارة بمساحة 200م تحوي 7 صفوف لاستقبال 175 طالب إعدادي وثانوي، مخيم العودة بمساحة 200م تحوي 7 صفوف لاستقبال 150 طالب ابتدائي).

وبدأت الورش المختصة بالعمل على بناء المدارس لضمان تجهيزها، لاستقبال الطلبة مع بدء السنة الدراسية الجديدة 2020-2021.

ومن شأن هذه الخطوة تسهيل الدراسة للطلاب، خاصة أن الطلاب كانوا يعانون كثيرًا من مشكلة عدم وجود مدارس مخصصة ومؤهلة.

(غ ع/ك)

ANHA