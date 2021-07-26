توسيع مخيم المحمودلي لاستيعاب 190 أسرة نازحة جديدة

في ظل تزايد أعداد الوافدين من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، إلى مخيم المحمودلي الواقع على بعد 15كم شمال مدينة الطبقة، سارعت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، إلى تنفيذ مشروع التوسعة للمخيم حيث يأوي فيه 1.775 عائلة نازحة تضم 8.444 شخصاً.

ولذلك عملت لجنة الشؤون والعمل في مدينة الطبقة على توسيع مخيم المحمودلي للنازحين بهدف تنظيمه وبناء خيم جديدة تستوعب كافة العائلات النازحة.

ومن أجل تخفيف الضغط عن النازحين الذين تم استقبالهم بشكل عشوائي، أثناء نزوحهم من مخيم عين عيسى، هذا وشملت التوسعة إقامة 190 خيمة جديدة.

وفي الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 اضطرت العديد من العائلات النازحة في مخيم عين عيسى الذي يبعد 50 كم شمال مدينة الرقة، النزوح إلى مخيم المحمودلي بريف الطبقة، إثر تعرضه للقصف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

الإداري في المخيم عبد الهادي العبد قال " إن استقبال النازحين من مخيم عين عيسى تم بشكل عشوائي، وأنشئ مخيم لهم في ملعب وحديقة المحمودلي".

وأضاف العبد" تم ربط خطوط مياه الصرف الصحي مع الصرف الصحي القديم وتمديد شبكة لتأمين مياه الشرب للأهالي النازحين في المخيم."

وفي الختام أشار العبد إلى إيقاف إدخال نازحين جدد بشكل مؤقت، لأن لجنة الشؤون بصدد افتتاح مخيم جديد في المنطقة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للنازحين "

(س ك/سـ)

ANHA