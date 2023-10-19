توسع الحملة العالمية المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان

وانطلقت التظاهرة تحت شعار "الحرية للقائد آبو..الحل السياسي للقضية الكردية" والتي شارك فيها شبيبة الناحية وأهاليها، من ساحة الشهيد جهاد وصولاً إلى أمام مركز الشبيبة في مدينة عامودا، حمل خلالها المتظاهرون المشاعل، بالإضافة إلى صور القائد عبدالله أوجلان.

وبعد وصول المتظاهرين، وقفوا دقيقة صمت، ومن ثم ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة ميديا سعدي بياناً جاء فيه : "إن الهدف من المؤامرة الدولية ليس شخص القائد، بل إنهم يستهدفون الشعوب، ونضال المرأة. ومهما شددوا العزلة فإننا نزداد عزماً. إن الشعب الذي ضحى بالآلاف من الشهداء لا يمكن القضاء عليه".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي نشجب المؤامرة الدولية في عامها الـ 25 والعزلة، فإننا نعلن انضمامنا إلى الحملة العالمية التي انطلقت من 74 مدينة، كما ندعو كافة الشبيبة للنفير العام من أجل النضال في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان".

واختتم البيان بالتأكيد "إننا مستمرون في نشاطاتنا وفعاليتنا حتى تحرير قائدنا من سجون دولة الفاشية التركية"

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بالمؤامرة الدولية وتدعو إلى تصعيد النضال.

(خ ع/سـ)

ANHA