توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية -تم التحديث

وعقد كل من رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ورئيس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل قبل قليل مؤتمرًا صحفيًّا في العاصمة الروسية موسكو، وقّعا خلاله مذكرة تفاهم.

وأكد قدري جميل أن المذكرة تمت بين طرفين سوريين دون أي إملاءات خارجية، وتنص على عدّة بنود.

وبدورها قالت إلهام أحمد "إن هذه المذكرة ستكون خطوة جديدة نحو الحل السياسي السوري، لذلك نحن سعيدون ونأمل أن يكون هناك استمرارية في العمل بين جميع المكونات السورية إضافة إلى التركيز على الحل السياسي بدلًا من الحل العسكري لإنهاء الصراع والأزمة وعودة النازحين والمُهجّرين إلى وطنهم وإخراج المعتقلين".

وسيتوجه الطرفان إلى وزارة الخارجية الروسية بحسب ما صرح به قدري جميل.

(ي ح)

ANHA