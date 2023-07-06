تنظم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة ومنذ عام 2020 مسابقة "كتّاب المستقبل" تحت شعار "براعم اليوم أشجار المستقبل" يشارك فيها الأطفال من عمر 10 سنوات وحتى عمر 18 سنة مقسمين على فئتين عمريتين وباللغتين العربية والكردية.

واليوم أقيم حفل توقيع لكتاب " النجوم المبتسمة" الخاص بالمسابقة، وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.

حضر الاحتفالية العشرات من أهالي الأطفال الذين شاركوا بكتبهم. في بداية الاحتفالية أوضح عضو اللجنة التحضيرية لمسابقة " كتّاب المستقبل" عبد المجيد خلف أن هدف المسابقة هو تطوير مستوى القراءة لدى الأطفال واكتشاف موهبتهم ليصبحوا كتاباً في المستقبل.

بعدها تم التوقيع على الكتاب من قبل الأطفال المشاركين في المسابقة، ووزعت نسخ منه على الحضور.

(م)

ANHA