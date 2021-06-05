وحضر حفل توقيع الكتاب للكاتبة والشاعرة هناء داوود، العشرات من المثقفين والكتاب والسياسيين، إضافة إلى مطران أبرشية الجزيرة المطران مار موريس، وذلك في كافية مونتايا بحي تل حجر بمدينة الحسكة.

وعلى هامش الحفل التقت وكالتنا مع الكاتبة والشاعرة هناء داوود لتسليط الضوء على مضمون كتابها، حيث قالت: "كتاب (أربعون هزيمة وأنا) يطرح أسباب الهزائم والانتصار بنفس الوقت، فالفرد لا ينطلق ولا يصل إلى الانتصارات إذا لم يمر بهزائم كثيرة، فبعض الهزائم قواعد لبعض الانتصارات".

وأضافت هناء: "هذا هو كتابي الرابع الموقع رسمياً، فالكتاب الأول كان باسم (النجوم تسافر أيضاً) وتضمن قصائد شعرية، والكتاب الثاني (السقوط في الأحمر) و (مالفا عمر حمدي) وكتابي الرابع هو (أربعون هزيمة وأنا) ويتضمن قصائد شعرية أيضاً، إضافة إلى مجموعة من المخطوطات".

وبينت هناء بأنه من المهم أن يكون الأدب سلاح للمقاومة وخاصة بالنسبة للمرأة، وتابعت قائلة: "أنا عندما أكون أنثى تكون الهزيمة واحدة، أما أن تكون أنثى وشاعرة فالهزائم كثيرة".

وفي ختام الحفل وقّعت الكاتبة هناء داوود كتابها، وتم إهداؤها لوحة فنية مقدمة من قبل "مهرجان المرأة" قدمتها لها الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن بمقاطعة الحسكة عفاف حسكي.

(ه إ/ل)

ANHA