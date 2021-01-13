توقيع أول اتفاقية تعاون عسكري بين قبرص والإمارات

ووقّعت قبرص والإمارات العربية المتحدة أول اتفاق تعاون عسكري بينهما، حيث تسعى قبرص الواقعة شرق البحر المتوسط إلى تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته وكالة الأسوشيتد بريس.

ولدى قبرص اتفاقات عسكرية مع مصر وإسرائيل والأردن، وتقوم قواتها المسلحة بإجراء تدريبات مع قوات تلك الدول، كما وقّعت قبرص على اتفاق للمساعدة في تدريب الجيش اللبناني.

وقالت وزارة الدفاع القبرصية في بيان، إن الاتفاق مع الإمارات ينص على إجراء مناورات عسكرية مشتركة وبرامج تدريبية ومشاورات حول توسيع التعاون العملياتي.

إلى ذلك، وقّع وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، الاتفاق خلال مؤتمر عبر الهاتف، حيث وافق على مقابلة نظيره الإماراتي بمجرد أن تسمح الشروط المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد بيتريدس بالاتفاق باعتباره بداية علاقة طويلة وقوية واستراتيجية بين وزارتي الدفاع والقوات المسلحة في البلدين.

وشاركت الإمارات في مناورة عسكرية بحرية وجوية واسعة النطاق قبالة مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى مشاركتها في تدريب أفراد فرنسيين ويونانيين ومصريين وقبارصة، أطلق عليها اسم ميدوسا.

وقال بيتريدس، إن التدريبات أظهرت آفاق توسيع التعاون العسكري بين الإمارات وقبرص.

(م ش)