توقيع اتفاقية بين جامعتي روج آفا وبينغهامتون

أعلنت جامعة روج آفا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم توقيع اتفاقية أكاديمية بين جامعة روج آفا وجامعة بينغهامتون الكائنة في مدينة نيويورك.

وأوضحت الجامعة أن الاتفاقية جاءت في إطار تطوير وتعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية حول النقاط التي تم الاتفاق عليها.

نقاط الاتفاقية هي:

- مشاريع بحثية مشتركة في إطار المصالح المشتركة.

- تبادل المنشورات والتقارير الأكاديمية.

- تبادل الخبرات حول أساليب التعليم المبتكرة وإقامة الندوات.

- تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة.

- إيفاد الطلاب بين الجامعتين.

- أنشطة أخرى يستفيد منها الطرفان.

ANHA