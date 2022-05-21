وقالت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز إن موسكو أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى فنلندا اليوم السبت، بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة.

وقالت الشركة في بيان "إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت" مضيفة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب بالتيكونكتر الذي يربط فنلندا باستونيا.

وعسكرياً، أكّد الجيش الروسي أمس الجمعة، أنه "حرر بالكامل" مجمّع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجيّة جنوب شرق أوكرانيا، بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله، في وقت تعرّض العسكريون الأوكرانيون لضربات "كثيفة" شنّتها المدفعية الروسية في دونباس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسيّة إيغور كوناشنكوف في بيان عبر تلغرام "منذ 16 أيّار، استسلم 2439 نازياً من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 أيّار، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلّفة من 531 مقاتلاً".

واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده "للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها قواتها خلال الحرب. وأوضح زيلينسكي، الذي يقول إن روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا، أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها".

(م ش)