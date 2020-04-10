توقف امرأتين اثناء محاولة أحد المهربين اخراجهم من مطار قامشلو دون الخضوع للفحص الطبي

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الدّاخلي لشمال وشرق سوريا بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"في ظل توافد العديد من المواطنين إلى مناطق الشمال السوري عبر مطار قامشلو الخاضع لسيطرة النِّظام السوري، وبالتزامن مع استمرار قواتنا في التعبئة العامّة لفرض حظر التَّجول وتطبيقاً للقرارات الصَّادرة من خلية الأزمة لمنع تفشي فايروس كورونا، تتخذ قواتنا كافة الاجراءات الاحتياطيّة بإخضاع كافّة الوافدين للحجر الصحي في أماكن خاصّة؛ خشية حملهم للفيروس بعد إعلان النّظام عن حالات يشتبه بإصابتهم بكورونا وإغلاقه لإحياء سكنيّة في دمشق.

إننا قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا نعلن للرأي العام عن تمكُّن قواتنا من إلقاء القبض على إمراتين مع مُهرب أثناء محاولته تهريب الامرأتين عبر المباني المُحيطة بالمطار بغية عدم الخضوع لإجراءات الحجر الصحيّ التي تشرف عليه هيئة الصَّحة وتعمل عليه قواتنا، ومن هذا المُنطلق قامت قواتنا بإيقافهم عند إحدى النُّقاط العسكريّة التّابعة لقواتنا، وتحويلهم للحجر الصحي بعد اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة، وننوه للأخوة المواطنين بأن قواتنا وبكافّة أقسامها الأمنيَّة على أهبة الاستعداد لمنع أي تسلل أو خرق للتعليمات التي من شأنها تعريض مواطنينا للخطر.

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ANHA