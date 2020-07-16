تونس: الفخفاخ يصعد ضد النهضة ويقيل وزراءها

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها، إن "الفخفاخ قرر إعفاء وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزير التجهيز منصف السليتي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، من مهامهم"، وهم وزراء ينتمون إلى حركة النهضة.

كما أضافت أن "الفخفاخ قرر تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تقديم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وقال الفخفاخ إن هذه الخطوة جاءت "لتجنيب البلاد مزيدًا من الصعوبات، وحتى يفسح له طريقًا جديدة للخروج من الأزمة".

يشار إلى أنه من شأن استقالة الفخفاخ قطع الطريق على النهضة التي ضمنت الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الفخفاخ، وبالتالي تعود إليها مبادرة تعيين رئيس حكومة جديد، حيث يكون لرئيس الجمهورية أحقية أن يختار من جديد الشخصية الأقدر لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، وفق ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي.

(ي ح)