وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد عين السفير محمد المهذبي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية في دمشق.

والسفير فوق العادة مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء؛ تُمنح عادة لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتمكّنه غالباً من إمكانيات استثنائية لأداء مهمته.

وكان سعيد أكد في أكثر من مناسبة أنه لا مبرر لعدم وجود سفير تونسي لدى دمشق وسفير للأخيرة لدى بلاده، وإنه حريص على استعادة العلاقات بشكل كامل مع حكومة دمشق.

وشغل المهذبي منصب مدير العلاقات مع أوروبا الشمالية والوسطى وروسيا والقوقاز في الإدارة العامة لأوروبا عام 2019، فيما كُلف بمهام قنصل الجمهورية التونسية بميونيخ في ألمانيا منذ عام 2006 إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011.

وكانت تونس قطعت علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل مع حكومة دمشق منذ عام 2012 خلال حكم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، حيث أغلقت السفارة السورية في تونس، كما قررت تونس إغلاق سفارتها في دمشق، لكنها فتحت عام 2015 مكتباً لإدارة شؤون التونسيين في سوريا، خلال حكم الرئيس السابق الباجي قائد السبسي.

وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالاً هاتفياً مع بشار الأسد، في شباط الماضي، قدم له التعزية بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

ومنتصف الشهر الجاري، وصل وزير خارجية حكومة دمشق، فيصل المقداد إلى تونس، وذلك في أول زيارة يجريها مسؤول لدمشق إلى تونس منذ قطع العلاقات الدبلوماسية.

(سـ)