تونس تعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة دمشق

وقال سعيّد خلال لقائه وزير خارجية بلاده، نبيل عمار: "ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس"، حسب مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للرئاسة التونسية.

وأضاف: "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري".

وكان سعيّد، قد أعلن شباط الماضي عن نيته "تعزيز التمثيل الدبلوماسي" التونسي في سوريا.

وقُطِعت العلاقات التونسية السورية في عهد الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، وفي 2015 اتخذت تونس خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية عبر تعيين ممثل قنصلي لدى حكومة دمشق "لمتابعة" أوضاع التونسيين في سوريا.

(د ع)