وأردف محمد زكري في تصريحات إعلامية إن قوات الجيش رصدت مساء الأحد، تحرّكات مشبوهة في مرتفعات جبال محافظة القصرين لتقوم بتمشيطها وتفتيشها، وقد تم العثور على مخبأ يحتوي "قارورة غاز وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الأمونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة".

وتابع زكري إن "تشكيلة من الهندسة العسكرية تعاملت معها على عين المكان".

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في الخامس من الشهر الماضي، القضاء على "عنصرين إرهابيين" في سفوح جبال محافظة القصرين غربي البلاد.

وتتمركز الجماعات المسلحة أساسا في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين غرب البلاد والمناطق الحدودية مع الجزائر منذ ثورة 2011، حين بدأت الجماعات الدينية المتشددة في الظهور.

هذا وشهدت تونس هجمات شنها مسلحون، استهدفت قوات الأمن والشرطة والجيش والسياح، كما يستمر فرض حالة الطوارئ منذ 2015، حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى إلى مقتل 12 أمنياً.

(ش ع)