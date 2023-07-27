تونس تعلن عن انتشال 901 جثة لمهاجرين غارقين منذ بداية عام 2023

قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها، منذ بداية العام الجاري. بحسب رويترز.

وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وكوارث متكررة، نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وقال الفقي للبرلمان إن من بين 901 جثة عُثر عليها هناك 36 تونسياً و267 مهاجراً أجنبياً، في حين أن هوية الباقين غير معروفة.

وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية.

وأظهرت بيانات رسمية تونسية أن نحو 75 ألفا و65 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 تموز مقارنة مع 31 ألفاً و920 مهاجراً في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.

(م ش)