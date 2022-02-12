تونس.. محتجون يتجهون نحو منزل الغنوشي للمطالبة بمحاكمته على خليفة تورطه بجرائم

وتوجهت حشود من المحتجين نحو منزل زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، في ضواحي العاصمة، في تحرك دعت إليه هيئة الدفاع عن "الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

رفع المحتجون أعلام تونس، ولافتات تحمل صور بلعيد والبراهمي، ورددوا شعارات من قبيل "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، و "حل مجلس القضاء واجب" وغيرها من الشعارات المناهضة للإخوان وأذرعهم، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

يأتي التجمع الاحتجاجي عقب كشف دفاتر الغنوشي خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أظهرت خلاله بالأدلة والوثائق المستمدة من المخابرات العسكرية التونسية، تورط زعيم الإخوان في جرائم تتعلق بالأمن والتخابر وتبييض الأموال.

في الوقت الذي يتواصل فيه توافد المحتجين إلى محيط منزل الغنوشي بعد أن ازدحمت واجهته، يسود ارتباك صفوف حركة النهضة الإخوانية التي قالت في بيان مساء الجمعة، إنها وجهت مراسلات رسمية إلى كل من الرئاسة التونسية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع قصد تحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها.

واعتبرت الحركة أن ما ورد بالندوة هو "تحريض ضد راشد الغنوشي من خلال الدعوة إلى التوجه إلى منزله بمنتزه النحلي والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير".

في السياق، يرتفع منسوب الغضب الشعبي، ليبلغ ذروته السبت، وذلك بعد يومين من احتجاجات أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، تطالب بمحاسبة الإخوان وزعيمهم على جرائمهم بحق البلاد وفتح تحقيق قضائي ينذر بوضع نقطة النهاية للحركة.

(د ع)