وأكد المشيشي عزمه العمل على حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة، مبتعدًا في تشكيلته الوزارية التي تنتظر مصادقة مجلس النواب عليها، عن الأحزاب السياسية، واصفًا حكومته بأنها تتألف من كفاءات مستقلة.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، التي ابتعدت عن الأحزاب، بعد حوالي شهر من تكليف هشام المشيشي بقيادتها.

وقال المشيشي، في مؤتمر صحفي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

(ي م)