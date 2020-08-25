تونس... الحكومة تستبعد الأحزاب السياسية وتعتمد على "التكنوقراط"

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، الاثنين، عن تشكيلته الوزارية الجديدة، وتعهد بأن تعمل باستقلال تام، مشددًا على أن حكومته الجديدة ستظل في تفاعل مباشر مع كافة الطيف السياسي في تونس، للاستفادة من التصورات والرؤى التي تقدمها الأحزاب، بشأن القضايا العامة.
العالم والشرق الأوسط 2020-08-25T09:53:00 مركز الأخبار

وأكد المشيشي عزمه العمل على حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة، مبتعدًا في تشكيلته الوزارية التي تنتظر مصادقة مجلس النواب عليها، عن الأحزاب السياسية، واصفًا حكومته بأنها تتألف من كفاءات مستقلة.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، التي ابتعدت عن الأحزاب، بعد حوالي شهر من تكليف هشام المشيشي بقيادتها.

وقال المشيشي، في مؤتمر صحفي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

(ي م)


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