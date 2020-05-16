تونس .. عبير موسى تطالب بسحب الثقة من راشد الغنوشي

قالت عبير موسى في مقطع فيديو نشرته على صفحتها "فيسبوك" إن مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي"، مضيفةً إن "سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني"، بحسب سكاي نيوز.

ودخلت رئيسة الحزب الدستوري الحر، في اعتصام مفتوح منذ 13 أيار/مايو الجاري، قائلة إنه "قد يتواصل حتى 5 سنوات"، تنديداً بالمضايقات التي تتعرض لها من قبل رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

وذكرت "الاعتصام متواصل لأسبوع أو شهر أو سنة أو حتى 5 سنوات، وسنبقى في اعتصام وسنواصل التفاعل مع الرأي العام الوطني والدولي في إطار القانون”، مؤكدةً أنها ستقاطع أعمال مكتب البرلمان الذي وصفت أشغاله بالمسرحية".

ويأتي إقرار الاعتصام تنديداً بطريقة تسيير الغنوشي لعمل البرلمان، واحتجاجاً على تدخل نواب حركة النهضة لمنعها من ممارسة مهامها البرلمانية، بالإضافة إلى المضايقات المُسلطة على نواب كتلتها البرلمانية بسبب مواقفهم من تنظيم الإخوان.

وأضافت عبير موسى "لن يتم حل الاعتصام لأي سبب كان إلا في صورة تنفيذ مطالب الحزب المتمثلة في طرح مساءلة راشد الغنوشي للتصويت في جلسة عامة، وإصدار إدانة رسمية لما قام به النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والتعهد بعدم التعرض للكتلة وباحترام الدولة المدنية".

(ش ع)