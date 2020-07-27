تونس .. عبير موسى تدعو رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة خالية من الإخوان

ودعت موسى رئيس الحكومة المكلف إلى أن يكون "في مستوى المرحلة"، ويشكل "حكومة خالية من الإخوان"، في إشارةً إلى "حركة النهضة".

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد كلّف السبت رسميًّا وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلفًا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.

وأعربت موسى عن ترحيبها باختيار المشيشي لتولي رئاسة الحكومة القادمة.

وقالت موسى، في خطاب أمام أنصارها موجهةً كلامها للمشيشي: "أوجه إليك نيابة عن هياكل الحزب رسالة مفتوحة، أدعوك فيها إلى أن تكون في مستوى المرحلة وأن تشكل حكومة دون الإخوان".

وأضافت: "سنكون معك، على أن يكون إنقاذ البلاد على يديك، وسنوفر لك الحزام السياسي والبرلماني".

من جهته، شرع المشيشي في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة بقصر الضيافة بضاحية قرطاج.

وقد أثار تكليف المشيشي ردود فعل متضاربة بين مختلف الأحزاب السياسية ولدى الرأي العام التونسي، خاصة وأن اختياره كان من خارج المنظومة الحزبية الممثلة في البرلمان.

(ش ع)