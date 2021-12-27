تولهلدان زرادشت: استهداف الشبيبة الثورية رسالةٌ واضحة بين الخونة والعدو

وجاءَ حديث عضو منسقية حركة الشبيبة الثورية السورية تولهلدان زرادشت خلال كلمةٍ ألقاها أمام الآلاف من المشيعين في مزار الشهيدة دجلة، أثناء تشييع 3 من شهداء القصف الجوي التركي الذي استهدف مدينة كوباني في الـ25 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم بطائرة مسيرة عن استشهاد 5 مدنيين من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، شُيّعَ جثمانا شهيدين منهم في ناحية عين عيسى أمس الأحد.

"هذه أرضنا وهذا وطننا"

وقال تولهلدان زرادشت إن الهجمات الجوية التركية التي تستهدف مدينة كوباني خلال الفترة الأخيرة، تأتي في إطار ضرب العدو لمعقل انطلاق الثورة المباركة في روج آفا.

مضيفاً "هذه أرضنا وهذا وطننا، لم ولن ينجحوا في النيل من عزيمتنا وإرادتنا، إننا كشبيبة نعاهد شهداءنا أمام هذا الحشد الجماهيري، بأننا سنرد وبقوة انتقاماً لهذا الهجوم، سنتحول لفدائيين لضرب العدو، ونعمل لطرد الخونة من أرضنا".

استهداف الشبيبة رسالةٌ واضحة بين الخونة والعدو

وأشار زرادشت خلال كلمته " إنها رسالةٌ واضحة؛ نعلم جميعاً أين كان الشبيبة قبل أسبوعين من الآن، لذلك استهدفوا الشبيبة؛ على شعبنا في كوباني ألّا يقبلوا بهؤلاء الخونة على أرضهم وإخراجهم كما أخرجوا أعوانهم قبل الآن".

وأوضح تولهلدان زرادشت أنهم سيرفعون مستوى النضال الثوري مع كل قطرة دمٍ وشهيد، وسيسيرون نحو النصر ودحر العدو.

(ز س/ج)

ANHA