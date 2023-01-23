توجيه رسالة مغلقة لـ (4) جهات دولية لإنهاء العزلة على القائد أوجلان

لإنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، أرسلت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، رسالة مغلقة إلى كل من، لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) فولكر تورك، والأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

تضمنت الرسالة المغلقة التي أُرسلت عبر البريد الإلكتروني، أمس الأحد، البنود التي أخلت بها الدولة التركية الفاشية في التعامل مع القائد أوجلان وفق قوانين (الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان)، وطالبت تلك الجهات الأربعة بمتابعة وضع القائد وإنهاء العزلة.

هذا ومن المقرر، أن يتم تسليم نسخة من نص الرسالة، اليوم الإثنين إلى مكتب العصر الحقوقي، أيضاً لتسليمها فيما بعد للجهات الأربعة بشكل مباشر، حسب المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان.

هذا ويتعرض القائد عبد الله أوجلان؛ لعزلة مشددة منذ أكثر من 22 شهراً في سجن إمرالي سيئ الصيت و"للعقوبات الانضباطية" من قبل السلطات التركية الفاشية، حتى وصفت قيادات في حركة حرية كردستان الوضع القائم في سجن إمرالي بـ "الخطير والطارئ".

(س أ/آ)

ANHA