توجيه مزارعي كري سبي إلى ثلاثة مراكز لتسويق محاصيلهم

تسبّب الاحتلال التركي بخروج كافة صوامع تخزين الحبوب في مقاطعة كري سبي عن الخدمة (صوامع مشرفة عين عيسى- قز علي) نتيجة القصف المستمر عليها بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، وبناءً على ذلك وجّهت الجهات المعنية المزارعين في ريف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى إلى تسويق محاصيلهم الزراعية من القمح لهذا العام، إلى مراكز تابعة لمدينتي الرقة وكوباني.

ومع بداية جني المزارعين لمحاصيلهم الشتوية، ارتأت الجهات المعنية تخصيص 3 مراكز في ريفي الرقة وكوباني لتسويق المحاصيل إليها، مع مراعاة قرب المسافة لكل منطقة لتخفيف أعباء وتكاليف النقل على المزارعين، حيث وجّهت مزارعي ريف سلوك والهيشة إلى مركز الكالطة في ريف الرقة الشرقي، ومزارعي عين عيسى والريف المحيط بها وناحية الجرن إلى مركز الجلبية (ريف كوباني الجنوبي) ومركز السلحبية (ريف الرقة الشمالي).

وبلغت المساحات المرخصة من القمح والشعير في مقاطعة كري سبي لهذا العام، 19 ألف هكتار من المروي، فيما تقدر المساحات البعلية بأكثر من 31 ألف هكتار حسب تقديرات مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي، وتتوزع هذه المساحة على كافة نواحي وقرى المقاطعة "ناحية الجرن، وناحية عين عيسى، وسلوك، والهيشة".

(د)

ANHA