توجيه مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية لأطراف دولية وإقليمية فاعلة

المعلومات الأخيرة حول تحركات الإدارة الذاتية حيال المبادرة التي أطلقت من قبلها في 18 نيسان الجاري، جاءت على لسان نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، في لقاء مع وكالتنا.

العبد، أكد أن الإدارة الذاتية ومنذ تأسيسها حاولت مراراً وتكراراً عقد حوار وطني بين مختلف القوى السورية لحل الأزمة السورية، وشددت على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى تفاقم الأزمة نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري.

ولحل الأزمة السورية المتفاقمة، أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 18 نيسان الجاري، مبادرة لحل الأزمة السورية، لإنهاء معاناة الشعب السوري، تضمنت 9 بنود، وصفها مراقبون بالهامة ومن شأنها حل الأزمة السورية.

وقال العبد عن تحركاتهم الأخيرة عقب المبادرة "وجهنا مبادرتنا إلى أطراف إقليمية ودولية كالجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والقوى الديمقراطية والحكومة السورية، لأجل أن يكون الحل سورياً على الأرض السورية وبمباركة دولية، وقدمنا هذه المبادرة إلى الأمم المتحدة وإلى منظمة حقوق الإنسان وإلى مجلس الأمن الدولي والداخل السوري".

ولفت حمدان العبد إلى أنه تم دعوة الجامعة العربية للعب دوراً فعالاً في المنطقة، وكذلك الأمم المتحدة لحل الأزمة وفق قرار 2254، قائلاً: "طالبنا بضرورة أن يكوم حل الأزمة السورية ضمن إطار الوحدة السورية دون تقسيم أو انفصال".

ويرى العبد أن بعض القوى الدولية والإقليمية كتركيا وروسيا وإيران تبدي ردود غير إيجابية حيالة المبادرة وخاصة عقب الاجتماع الأمني الرباعي الذي عقد في روسيا في 25 نيسان الجاري، نظراً لتناقضها مع مصالح تلك الأطراف التي تفضل مصالحها على حساب الشعب السوري.

(أ ب)

ANHA