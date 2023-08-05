توجيه ضربات قوية للاحتلال التركي والقضاء على 7 من جنوده

جاء ذلك خلال بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، إلى الرأي العام، اليوم، حول عمليات قوات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا، جاء في نصه:

"ـ في 4 آب، وفي تمام الساعة 06:30 نفّذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار عملية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بتكتيكات قنص.

وحوالي الساعة 11:15، استهدفت مقاتلاتنا الكريلا خندقاً لجيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، وألحقت ضربات قوية بإحدى خنادق العدو.

وفي تمام الساعة 15:00 نفذت فرقنا المتحركة للكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار، عملية منسّقة ضد جيش العدو أثناء جمعه في ساحة المقاومة بتلة جودي، ووجّهت ضربات قوية له من جناحين، أسفرت عن مقتل 3 جنود الاحتلال على الأقل.

وفي الساعة 16:30، وجهت قواتنا الكريلا ضربات قوية لجيش العدوان التركي خلال تحركها في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة الأسلحة الثقيلة، وعرقلت تحركات العدو خلالها.

وفي تمام الساعة 18:30، استهدف مقاتلونا الكريلا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بأسلحتهم نصف الآلية، أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

وفي الساعة 19:30، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار عملية قنص ضد جيش العدو في ساحة المقاومة بتلة جودي، وأسفرت عن مقتل جندي.

كما نفذت مقاتلاتنا الكريلا عملية أخرى بتكتيكات قنص ضد العدو وقتلت جندياً آخر خلالها.

ـ يوم 5 آب في تمام الساعة 08:30، استهدفت قواتنا الكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة جرافة تابعة للاحتلال التركي أثناء محاولتها تدمير خنادقنا للمقاومة في منطقة سيدا، بالأسلحة الثقيلة، وأجبرت الجرافة على إيقاف هجومها.

ـ يوم 3 آب، وفي تمام الساعة 05:00، نفذت قواتنا الكريلا عملية نوعية ضد خنادق الاحتلال في ساحة تلة كوردينه التابعة لمنطقة بكتوريا، بالأسلحة الثقيلة، وتمكنت من توجيه ضربات قوية للعدو.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـفي 4 آب، قصفت طائرات حربية تركية ساحة المقاومة بتلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، مرتين، وساحة المقاومة بتلة آمدية مرتين، وساحة قرية بازه بمنطقة متينا مرة واحدة.

كما تعرضت مناطق زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا لقصف مدافع الاحتلال التركي".

(ل م)