توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي والقضاء على 5 من جنوده في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، بخصوص عمليات الكريلا الفدائية ضد جيش الاحتلال التركي في زاب بمناطق الدفاع مديا وهجمات الاحتلال التركي، جاء فيه:

"* في 15 أيلول الساعة 09:00، 09:30، 11:30 و13:40، وجّهت قواتنا في وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-Star) ضربات قوية للاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، أصابت خلالها 4 مواقع للاحتلال التركي.

وفي الساعة 15.20 والساعة 15.30، وجّهت قواتنا ضربات قوية للاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، أصابت خلالها 3 مواقع للاحتلال التركي.

وفي الساعة 4:30 مساءً، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة نظام "التلفريك" الذي شيده الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي الساعة 20:30-23:50 اعترضت قواتنا في وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-Star) مروحيات الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي مرتين.

وفي الساعة 08:45، وجّهت قواتنا في وحدات المرأة الحرة (YJA-Star) ضربات قوية لجنود الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة، ودمرت موقعاً لهم أثناء محاولتهم التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

وفي الساعة 10:50 صباحاً، نفذت قواتنا هجوماً تكتيكياً على جنود الاحتلال التركي أثناء محاولتهم التمركز في ساحة مقاومة تلة آمدية وقتلت واحداً منهم.

وفي الساعة 18:30، وجّهت قواتنا 6 ضربات لجيش العدوان التركي الذي كان يحاول التمركز في منطقة المقاومة بتلة آمدية.

وفي الساعة 6:40 مساءً، شنت قواتنا هجوماً بالأسلحة المتوسطة على الاحتلال التركي الذي أراد التقدم في ساحة المقاومة بتلة آمدية وقتلت جنديين من جنود الاحتلال، وعندما حاولت مجموعة أخرى من جيش الاحتلال التحرك، تم ضربها بالأسلحة الفردية وقتل جندي آخر.

* في 16 أيلول الساعة 05:20، نفذت قواتنا هجوماً تكتيكياً على عناصر جيش العدوان التركي أثناء محاولتهم تركيب نظام كاميرات "mobesse" للمراقبة في ساحة المقاومة بتلة آمدية، ما أدى إلى مقتل جندي للاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 15 أيلول، تعرضت ساحات تلة زنكل وتلة رشيد وقرية شكيرا وقرية كيري التابعين لغاري، للقصف 5 مرات من قبل الطيران الحربي للاحتلال التركي.

كما تعرضت منطقة الشهيد دليل غرب زاب وساحة متينا لقصف المروحيات الهجومية.

وتعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا للقصف المدفعي".

(ل م)