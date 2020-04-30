توجيه التهاني للعمّال والعاملات بمناسبة 1 أيار

يصادف يوم غد ، الجمعة 1 أيار، عيد العمّال العالمي حيث يحتفل بهذه اليوم للاحتفاء بالعمال والعاملات وجهودهم، ويعتبر عيداً رسمياً في أغلب دول العالم.

وبهذه المناسبة أصدر كلّ من منسقية ستار والمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة بيانين منفصلين.

بيان مؤتمر ستار

"نحن في مؤتمر ستار بمناسبة الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي الذي يصادف

الأول من أيار .

بداية نحيّي جميع العمّال في كافة أنحاء العالم بهذه المناسبة والمرأة على وجه الخصوص.

مع ظهور الدولة نشأت الطبقية في المجتمع وبتطوّر الذهنية الرأسمالية تعرّضت فئة كبيرة في المجتمع للظلم والاضطهاد وهضم حقوقها وهي الفئة العاملة وبسبب الرأسمالية التي كبرت وتعاظمت على حساب جهود هذه الفئة العاملة الساعية إلى تأمين قوتها اليومي كانت المرأة العنصر الأكثر تضرّراً في هذه العملية، حيث تمّ استغلال جهودها في كثير من الأحيان بحجّة طبيعة جسمها الأنعم مقارنة بالرجل وعلى هذا الأساس كان تهضم حقوقها من حيث الأجر, رغم أنّها كانت تعمل بعدد ساعات مساوي لعدد ساعات عمل الرجل, وهذا كان أسلوب أرباب الأعمال الرأسماليين بتعاملهم مع العمّال لكن هذه المعاملة فاقت صبر العمّال، وبدأت الاحتجاجات، وعلت الأصوات المطالبة بالحقوق .

ولا تزال هذه الممارسات مستمرة حتى يومنا هذا في كثير من بلدان العالم حيث لا تولي الرأسمالية أي أهمية لجهود الفئة العاملة والكادحة لذلك علينا أن نناضل ونكافح حتى نقضي معاً على هذا المفهوم الذي يضعف الأخلاق وروح التعاون في المجتمع ونعمل من أجل بناء مجتمع خالٍ من الطبقية يتمتّع فيه كل فرد بحقوقه الطبيعية والعمل وفق مبدأ إتمام الآخر.

بهذه المناسبة نناشد المرأة العاملة أينما وجدت بعدم السكوت عن حقوقها وعدم السماح لأيّ شخص كان باستغلال كدحها وجهودها لأنّ جهد الإنسان هو ما يمنحه القيمة والمعنى ويستحقّ التقدير عليه مهما بلغ.

كل عام وعاملات وعمّال العالم بألف خير"..

بيان المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة

"يحتفل العمال والكادحين في كل عام بالأول من أيار اليوم العالمي للعمال،

هذا اليوم الذي يمثّل النضال المشترك للعمال في وجه جميع أشكال الاستغلال والظلم، واستثمار جهودهم من قبل الأنظمة المتسلّطة.

هذه الشريحة المجتمعية التي نمت وترعرعت في ظروف نضالية قاسية مما أعطاها قوة وإرادة لمقاومة الاستغلال والاضطهاد.

وكان لها الدور الهام والبارز في ثورتنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا من خلال نضالهم مع الشرائح الأخرى لتحقيق أهداف المجتمع بالحرية والمساواة والديمقراطية على أسس التآخي والعيش المشترك بين جميع المكونات.

وبهذه المناسبة وفي الوقت الذي نهنّئ جميع الكادحين والعمال وعموم شعبنا في شمال وشرق سوريا والعالم بعيد العمال نهيب بأبناء شعبنا الالتزام بإجراءات الحظر والتدابير الوقائية لدرء خطر جائحة كورونا عن مناطقنا.

ونناشد مع أصوات جميع الأحرار في العالم وكادحيه إلى وقف الحروب والنزاعات للوصول إلى سلام دائم وأمن يحفظ الحقوق والحريات للشعوب".

(سـ)