توجيه الاتهام لرئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء سابقين في تفجير مرفأ بيروت

قال مصدر قضائي ومسؤول لبناني، الخميس، إن قاضي التحقيقات اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين بالإهمال، فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة في أغسطس الماضي.
العالم والشرق الأوسط 2020-12-10T17:52:00 بيروت

ادعى المحقق العدلي القاضي صوّان على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، بانفجار بيروت.

هذا وتم تحديد يوم الاثنين موعداً لاستجوابهم كمدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي أول تعليق له، صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب البيان التالي: "إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".

وأضاف أنه تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب الرئيس دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.

(ز غ)


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