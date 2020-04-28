توجه لتخفيف القيود الداخلية.. انخفاض في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء:" ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 208، بينما بلغت حصيلة الإصابات 15589 إصابة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزارة سجلت انخفاضا في أعداد الحالات الحرجة، وقالت: " إن عدد المرضى الموصولين إلى أجهزة التنفس الاصطناعي 7375 شخصا".

وأشارت إلى أن هناك تراجع متواصل في انتشار الفيروس، مع انخفاض عدد الإصابات التي وُصفت بالخطيرة بنسبة 9.3% لتقف عند 117 إصابة خطيرة، كما لوحظ انخفاض بنسبة 2.08% في الإصابات الحرجة لتقف عند 94 إصابة للمرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكذلك، سجلت وزارة الصحة إصابة 34 شخص بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، وهو أقل معدل للإصابات منذ انتشار الفيروس في البلاد مطلع آذار/مارس الماضي.

وذكرت: " أن وزارة الصحة الإسرائيلية وفي ضوء انحسار الإصابات، أعطت الضوء الأخضر للمستشفيات بإغلاق أقسام الكورونا التي أقيمت خصيصا لمواجهة ومعالجة الفيروس". فيما تواصل الحكومة رفع المزيد من التقييدات وتعليق إجراءات الإغلاق التي فرضت على سوق العمل والمدارس، ومن المقرر أن تعود الدراسة والتعليم بشكلٍ منتظم الأحد المقبل.

في سياقٍ آخر، أصيب شاب فلسطيني بجراح متوسطة وخطيرة بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عليه النار في مدينة كفار سابا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، فيما أصيبت إسرائيلية في الحادث نفسه بجراحٍ متوسطة.

ونقل الإعلام الفلسطيني، أن الشاب (19 عاما) من سكان مدينة طولكرم في الضفة الغربية، اعتقلته الشرطة الإسرائيلية بعد أن أصابته، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أنه جرى نقل المصابة الإسرائيلية إلى المستشفى.

(ع م)