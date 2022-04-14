أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال و شرق سوريا بياناً وضح فيه ما يتم تداوله عن سيطرة قواتهم على مراكز خدمية تعمل تحت مظلة حكومة دمشق في مدينة قامشلو.

وجاء في نص البيان:

"انتشرت و بشكل كبير معلومات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حول سيطرة قواتنا على العديد من المراكز الخدمية في مدينة قامشلو، المحاذية للمربع الأمني، و التي تعمل تحت مظلة النظام السوري و طرد الموظفين العاملين فيها.

إننا نوضح بأن هذه الإشاعات و المعلومات مغلوطة، و نبين بأن قواتنا تقوم بإجراءات أمنية مشددة على مناطق تواجد قوات النظام السوري، رداً على الحصار الجائر على أهالينا من قبل قوات عسكرية و أمنية تابعة للنظام السوري في حي الشيخ مقصود بحلب.

و عليه نؤكد استمرارنا في هذه الإجراءات الأمنية على المربع الأمني في قامشلو حتى فك الحصار على أهالينا في حي الشيخ مقصود، منوهين بأن قواتنا و منذ تشكيلها تعمل جاهدة للحفاظ على المراكز الخدمية و الاجتماعية و منع تخريبها كما أن قواتنا لم تسيطر و لن تقوم بإيقاف عمل المراكز الخدمية و منع موظفيها من العمل".

(ل)

ANHA