توضيح من قوى الأمن الداخلي حول "المعلومات المغلوطة" عن سيطرتها على مراكز في قامشلو

أوضحت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا أن ما يتم تداوله من معلومات حيال سيطرتها على عدد من المراكز الخدمية في مدينة قامشلو مغلوطة، مؤكدة أنها تأتي ضمن الإجراءات الأمنية رداً على حصار قوات حكومة دمشق لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، و لن تقوم بإيقاف عمل المراكز الخدمية أو منع موظفيها من العمل.
خبر 2022-04-14T17:57:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال و شرق سوريا بياناً وضح فيه ما يتم تداوله عن سيطرة قواتهم على مراكز خدمية تعمل تحت مظلة حكومة دمشق في مدينة قامشلو.

وجاء في نص البيان:

"انتشرت و بشكل كبير معلومات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حول سيطرة قواتنا على العديد من المراكز الخدمية في مدينة قامشلو، المحاذية للمربع الأمني، و التي تعمل تحت مظلة النظام السوري و طرد الموظفين العاملين فيها.

إننا نوضح بأن هذه الإشاعات و المعلومات مغلوطة، و نبين بأن قواتنا تقوم بإجراءات أمنية مشددة على مناطق تواجد قوات النظام السوري، رداً على الحصار الجائر على أهالينا من قبل قوات عسكرية و أمنية تابعة للنظام السوري في حي الشيخ مقصود بحلب.

و عليه نؤكد استمرارنا في هذه الإجراءات الأمنية على المربع الأمني في قامشلو حتى فك الحصار على أهالينا في حي الشيخ مقصود، منوهين بأن قواتنا و منذ تشكيلها تعمل جاهدة للحفاظ على المراكز الخدمية و الاجتماعية و منع تخريبها كما أن قواتنا لم تسيطر و لن تقوم بإيقاف عمل المراكز الخدمية و منع موظفيها من العمل".

(ل)

ANHA


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