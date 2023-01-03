في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستمر في مناطق "التسويات"، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين، استهدفوا حاجز يتبع لـ" أمن الدولة" التابع لحكومة دمشق؛ أسفر عن مقتل عنصرين من قوات دمشق، فيما أصيب آخرون، جرى نقلهم إلى مشفى الصنمين الوطني لتلقي العلاج، كما قتل مواطن، يعمل مدّرس كان موجود بالقرب من الحاجز فجر اليوم في بلدة سلمين في ريف درعا الشمالي.

وتشهد سواء مناطق " التسويات" والمناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة دمشق؛ فوضى أمنية، حيث قتل وأصيب 5 أشخاص في 3 مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة حكومة دمشق خلال يوم واحد، يوم أمس الإثنين.

وتدل هذه الحوادث على مدى خطورة الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، وسط إغفال من الأخيرة، حيث باتت حالات الاغتيال والخطف شبه يومية مستهدفة كل من المواطنين والعسكريين دون حسيب أو رقيب.

(م ش)