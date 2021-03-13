تواصل الاحتجاجات في الشارع اللبناني.. وتوتر أمام مجلس النواب

وتم نصب أول خيمة للمحتجين، وبدأت المجموعات تصل إلى الساحة لنصب خيم، أخرى، وأكد المحتجون أن "السلطة الحاكمة وميليشياتها لا تستطيع الاستمرار في حكمها الفئوي والتسلّط على الشعب ومنع لقمة العيش عنه وعن الجيش اللبناني."

وتوجه المحتجون بدعوة من العسكريين المتقاعدين بمسيرة إلى البوابة الثالثة لمرفأ بيروت، وبعدها عادوا إلى محيط مجلس النواب حيث بدأت مجموعة منهم برمي الحجارة والبلاط باتجاه مجلس النواب، كما استطاعوا فتح البوابة الحديدة التي تحيط المجلس.

وقال العميد المتقاعد جورج نادر: "تظاهرة اليوم في ساحة الشهداء تأتي استكمالا لتظاهرة أمس فسيُعاد إحياء الثورة في كل الساحات ولنا موقف أساسي يقضي بتشكيل حكومة انتقالية من خارج الأحزاب تعمل على النهوض من حالة الإفلاس وإجراء انتخابات نيابية لإعادة تشكيل السلطة".

(ز غ)