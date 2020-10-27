توافق مصريّ سودانيّ على الأهمّية القصوى لقضية المياه

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحّب بالفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيراً إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وركّز السيسي على الدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية.

وعبّر السيسي عن مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان في صياغة مستقبل بلادهم.

ومن جانبه؛ أشاد الفريق البرهان بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخراً في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنّ اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطوّرات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى توافق الطرفين حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

هذا وحضر اللقاء بين السيسي والبرهان، كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

(أ ع)

ANHA