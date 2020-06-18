توافق مصري يوناني حول القضية الليبية ومنطقة المتوسط

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الوزير اليوناني شدد على اعتزاز بلاده بعلاقاتها الوثيقة مع مصر والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وكذلك منتدى غاز المتوسط.

فيما جدد الوزير اليوناني دعم بلاده لمبادرة إعلان القاهرة التي تمثل "رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة باسرها".

وشدد الرئيس المصري على أن الجهود المصرية في الملف الليبي تهدف إلى استعادة اركان الدولة وملء فراغ السلطة مؤسساتيا بإرادة الشعب الليبي والتي أدى غيابها إلى منح المساحة لتواجد قوى الارهاب.

(أ ع)