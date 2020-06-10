تطوير مشاريع زراعية بإشراف لجنة اقتصاد المرأة

ضمن سلسلة المشاريع الاقتصادية التي تشرف عليها المرأة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي في المنطقة، وتشجيع المجتمع على زراعة الخضار بشكل أوسع؛ بادرت لجنة اقتصاد المرأة في ديرك والتابعة لمؤتمر ستار، بالبدء بمشروع زراعة الخضار.

ومع تزايد الحاجة إلى الإنتاج المحلي من الخضار للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار، ظهرت العديد من المبادرات الشعبية لتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لزراعة أنواع مختلفة من الخضار، ومن هذه المبادرات مبادرة لجنة اقتصاد المرأة.

وخصصت لجنة اقتصاد المرأة قطعة أرض في قرية كركندال التابعة لمنطقة الكوجرات لتنفيذ مشروع زراعة الخضار بعد حفر بئر لتأمين المياه لسقاية المزروعات.

و كتجربة أولية تمت زراعة العديد من أنواع الخضار مثل الفليفلة والبندورة والباذنجان والخيار، فيما سيتم توسيع المشروع بزراعة الملوخية والبطاطا وغيرها من الخضروات.

ومع بدء زراعة الخضرة الموسمية يعتني أعضاء لجنة الاقتصاد بالمزروعات بالتوجه في الصباح الباكر إلى المشروع لاقتلاع الأعشاب الضارة وسقاية الخضروات والاعتناء بها لحين قطف الإنتاج.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار مع المشرفة على المشروع آسيا عثمان التي أكدت أنهن بصدد توسيع المساحة المزروعة بعد حفر البئر، لتصل إلى مئة هكتار لزراعة جميع الخضار الموسمية لسد حاجة المنطقة".

يذكر أن المشروع هو الأول من نوعه الذي تنجزه لجنة اقتصاد المرأة في ديرك.

(ك)

ANHA