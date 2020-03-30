تطويق سجن الحسكة مستمر وسط استمرار التوتر

حوالي الساعة الـ10 من مساء أمس، أقدم مرتزقة داعش المعتقلين في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة على حالة عصيان ومحاولات فرار من السجن، وسط انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي في المدينة، وتطويق قوات مكافحة الإرهاب للسجن بالتزامن مع تحليق لطيران التحالف الدولي في سماء المدينة.

وفي هذا السياق ولتوضيح مجريات الأحداث عقد مدير السجن الذي يحوي آلاف المرتزقة من أكثر من 50 جنسية عربية وأجنبية، روبار حسن، مؤتمراً صحفياً في ساحة السجن.

حسن أوضح أن المرتزقة طالبوا في بادئ الأمر عقد لقاء مع التحالف الدولي واللجان الحقوقية، وبعدها بدقيقتين أقدموا على كسر كافة كاميرات المراقبة.

ولفت حسن، أنه المرتزقة كسروا أبواب المهاجع أيضاً، ومن ثم كسروا حوائط التي تربط المهاجع فيما بينها، وتابع "هناك طابق بيد سجناء داعش، كما هرب عدد من المرتزقة".

وبيّن حسن، أن حماية هؤلاء المرتزقة وهذه المشاكل غير بهم فقط أي قسد، وإنما بالتحالف الدولي أيضاً، كونهم من ما يقارب 50 جنسية، وسط غياب تام للدعم من قبل هذه الدول.

فيما لا يزال الوضع متوتراً داخل السجن جراء الاستعصاء، ولم تتم السيطرة عليه بشكل تام، وسط انتشار مكثف للقوى الأمنية في داخل ومحيط السجن.

(هـ ن)

ANHA