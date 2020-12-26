تتويج فريق روج في بطولة إقليم الجزيرة المفتوحة لسيّدات التّايكواندو

أقام الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، اليوم، بطولة مفتوحة لسيّدات التايكواندو، تحت شعار "حتماً سننتصر"، بمشاركة 8 فرق أندية مراكز من مختلف المناطق في إقليم الجزيرة.

وشارك في البطولة، التي حضرها لجنة الإشراف من الاتحاد الرياضي في الإقليم والحكّام (السيّدات)، كل من فريق روج و سالار، ونادي برخدان، ديرك، جودي، شبيبة الحسكة ومركز نجوم الحسكة وديرك.

وبلغت أوزان المشاركات في البطولة ذات الفئة العمرية + 14 عام، 49 ك غ - 57- 67- + 67.

وأوضحت مديرة بطولة إقليم الجزيرة المفتوحة لسيدات التايكواندو دليار حسين، أنّ الهدف من البطولة هو رفع مستوى اللاعبين وزيادة مساحة التايكوندو بروج آفا.

وقسم مباريات البطولة إلى قسمين، قسم بومسي (وتعني مجموعة حركات ضدّ شخص وهمي)، وفاز فيه فريج روج بالمركز الأول، فيما فاز نادي برخدان بالمركز الثاني ونادي ديرك بالمركز الثاني.

والقسم الثاني من البطولة تضمن المباريات القتالية، وفاز فيها نادي برخدان بالمركز الأول وفري روج للسيدات بالمركز الثاني ونادي دير بالمركز الثالث.

وانتهت البطولة بتويج فريق روج في المرتبة الأولى.

(بـ ر/ك)

ANHA