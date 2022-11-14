تتويج فريق جهاد ديرك بلقب بطولة كركي لكي الكبرى

بحضور إداري الاتحاد الرياضي في اقليم الجزيرة والمئات من أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل اغا، اختتمت بطولة كركي لكي الكبرى ضمن ملعب فدنك الرياضي في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو.

وشارك 52 فريقاً رياضياً لكرة القدم من كافة مدن ونواحي وقرى مقاطعة قامشلو في بطولة كركي لكي الكبرى التي بدأت قبل شهرين على أرضية ملعب فدنك الرياضي بكركي لكي.

وجرت مساء اليوم، المباراة النهائية بين فريقي عايد جل اغا وجهاد ديرك وسط تشجيع من قبل الجمهور.

واختتمت المباراة بفوز فريق جهاد ديرك بركلات الترجيح على فريق عايد جل اغا بعد انتهاء الوقت المحدد للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل فريق.

(ك-ع/ك)

ANHA