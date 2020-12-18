تطبيقاً لاتفاق الرياض.. تشكيل حكومة جديدة في اليمن

وجاء في البيان أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".

وقال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبدالملك: "ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية".

وأضاف عبدالملك، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" "الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".

وبدورها، عبرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن ترحيبها بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض.

وقالت الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنها ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

(ي ح)