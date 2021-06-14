تطعيم 100 شخص في مخيمي نوروز وروج بلقاح كورونا

وقامت الهيئة بتطعيم 100 شخص من المخيمين، بلقاح استرازينكا البريطاني.

وخصصت 50 جرعة كمرحلة أولية لكل مخيم، وتطعيم مَن راوحت أعمارهم بين 18 إلى 45 سنة، ومن الممكن أن تزيد الهيئة عدد الجرعات إلى الضعف، في حال الإقبال الجيد على أخذ اللقاح.

فيما ستعطى الجرعة الثانية من اللقاح بعد نحو شهرين، لمن جرى تطعيمهم اليوم.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، قد أكد لوكالتنا في الـ 29 من شهر أيار المنصرم، وصول 17500 لقاح، أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أنهم تلقوا الوعود من المنظمة العالمية بإرسال دفعة أخرى أواخر شهر حزيران الجاري.

(ع ع/ س ر)

ANHA