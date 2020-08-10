تسيير دورية روسية - تركية مشتركة شرق كوباني

وتشارك 4 مدرعات من كل جانب إضافة إلى مروحتين روسيتين، في الدورية التي انطلقت في تمام الساعة الـ09:30 من صباح اليوم.

ومن المقرر للدورية أن تجوب قرى "غريب، عليشار، كورتك، تل حاجب، قباجق صغير، هولاقي، خربسان تحتاني، قره موغ" إلى جانب قرى ومزارع آخرى على هذا الطريق.

ويأتي تسيير الدورية في إطار تفاهمات سوتشي التي توصلت إليها روسيا وتركيا في الـ22 من تشرين الأول عام 2019، ونص التفاهم على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد 32 كيلو متراً من الحدود السورية التركية، على أن يتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على الحدود.

(ز س/ج