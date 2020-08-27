تسيير دورية روسية تركية مشتركة غرب كوباني

وأشار مراسل وكالتنا إن الدورية انطلقت قبل لحظات من قرية "آشمة" الحدودية غرب مدينة كوباني ومن المقرر أن تجوب أيضًا قرى "زورمغار، ديكمداش، خورخوري، بوبان، سفتك وقرى أخرى على هذا الطريق ثم تعود أدراجها إلى نقطة البداية حيث تنتهي الدورية.

وتشارك في الدورية 4 مدرعات من كل جانب بالإضافة إلى مروحيتين روسيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن تسيير الدورية يأتي تطبيقًا لاتفاق سوتشي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في الـ22 من تشرين الأول عام 2019 بعد أيام من شن تركيا عدوانًا على منطقتي سري كانية وكري سبي.

ونصت الاتفاقية على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد 30 كيلو مترًا من الحدود السورية التركية، وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة على الحدود بمسافة لا تتجاوز 9 كيلو مترات بعمق الأراضي السورية.

ومن أبرز بنود الاتفاقية آنذاك، إيقاف جميع العمليات القتالية في المنطقة، لكن الجانب التركي يواصل منذ ذلك الحين خرق الاتفاق عبر شن الهجمات على المنطقة وقصفها سواء بالمدافع أو بالطائرات المُسيّرة، وتسببت الانتهاكات التركية لاتفاقية وقف إطلاق النار بوقوع العشرات من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى على مدار الأشهر المنصرمة.

ومن جانبها، التزمت قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق وسحبت قواتها بعيدًا عن الحدود، لتتولى قوات من حرس الحدود التابع للحكومة السورية مهمة الإشراف على الحدود السورية التركية، كما أوقفت جميع العمليات القتالية من طرف واحد.

وما تزال كل من روسيا وأمريكا (ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 تشرين الأول)، الضامنتان لاتفاقات وقف إطلاق النار تلتزمان الصمت حيال الانتهاكات التركية والهجمات التي تشنها على مناطق شمال وشرق سوريا الآمنة.

(زس/ج)

ANHA